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التوتر يتصاعد جنوباً.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لقصف مستودعات أسلحة للحزب

منذ ساعة واحدة
آثار القصف على مناطق في جنوب لبنان

آثار القصف على مناطق في جنوب لبنان

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر (الثلاثاء 31-10-2023) أنه قصف مواقع عسكرية ومستودعات للأسلحة والذخيرة تابعة لحزب الله في لبنان.

وقال الجيش في منشور على منصة إكس إن “طائرات مقاتلة هاجمت قبل قليل بنى تحتية لمنظمة حزب الله على الأراضي اللبنانية”.

وأضاف أنه “من بين البنى التحتية التي تمت مهاجمتها، تمّ تدمير أسلحة ومواقع وأماكن يستخدمها الحزب”.

وارتفع منسوب التوتر في جنوب لبنان، مساء اليوم الإثنين، وذلك بعدما نفذ جيش العدو الإسرائيلي غارات عدوانيّة مُكثفة طالت عدداً من المناطق الحدودية.

حيث نفذ الجيش الإسرائيلي نفذ غارة على الوادي الممتد بين ياطر وزبقين، كما قصف أيضاً خراج بلدتي طيرحرفا وبرعشيت.

كذلك، شنّ الطيران الحربي المُعادي غارة ثانية على أطراف بلدة شيحين بالقرب من البئر الإرتوازية التي تُغذي البلدة، فيما أفيد أيضاً عن حصول قصفٍ للمنطقة الحُرجية في منطقة هورا بين بلدتي كفركلا ودير ميماس.

كما سمعت أصوات الانفجارات القوية جراء الغارات الإسرائيلية، في معظم مناطق الجنوب، لاسيما في النبطية وبنت جبيل.

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