التوتر يتصاعد في ليل الجنوب.. غارات قوية وقصف لـ"حزب الله'"

في ساعات الفجر الأولى من اليوم، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات العنيفة في مناطق القطاعين الغربي والأوسط، حيث استهدفت بلدتي طير حرفا ومارون الراس، مما أدى إلى إصابة مسعف في طير حرفا بجروح طفيفة، وتسببت في تدمير بعض المنازل غير المأهولة وسماع أصوات الانفجارات في مناطق مجاورة.

ردّاً على هذه الاعتداءات، أعلن “حزب الله” قصف مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها بعشرات الصواريخ الكاتيوشا، في تصعيد للوضع الأمني في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أصيب 14 شخصاً مساء أمس في بلدة صربين جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا مدنيًا، بينهم سوريون ولبنانيون.