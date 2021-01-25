الثلاثاء 3 صفر 1444 ﻫ - 30 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

التوصل إلى خطة مشتركة لتلقيح الفلسطينيين في لبنان

25 - يناير - 2021
حمد حسن في اجتماع مع الأنروا

حمد حسن في اجتماع مع الأنروا

A A A
طباعة المقال

عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إجتماعا مع وفد من “الأونروا” برئاسة المدير العام للمنظمة في لبنان كلاوديو كورودوني، في حضور ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان إيمان الشنقيطي ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة ملف اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري.

وتم الاتفاق على خطة مشتركة لتلقيح الفلسطينيين في لبنان ترتكز على المحاور التالية:

أولا- المساعدة في اختيار الأولويات في ما يتعلق بالقطاع الصحي على غرار الأولويات التي تطبق على اللبنانيين.

ثانيا – المساعدة في اختيار مراكز تلقيح قريبة من مراكز كثافة الوجود الفلسطيني.

ثالثا – تكثيف الإتصالات مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لدعم جهود لبنان في شمول عمليات التلقيح كل المقيمين في لبنان من لاجئين فلسطينيين وسوريين ومن جنسيات أخرى.

    المزيد من أخبار لبنان

    جورج الراسي
    بعد حادث جورج الراسي.. وزارة الأشغال تتحرك
    وضاح صادق
    وضاح صادق: يجب أن نمارس كلّ الضغوط الممكنة لإقرار هذا القانون
    بسام مولوي
    مولوي كلّف عبير بكّور القيام بأعمال بلدية مراح السفيرة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما
    مصرف لبنان
    مصرف لبنان نحو صفر صيرفة
    الموز له العديد من الفوائد الصحية
    طبيب بريطاني يكشف طريقة سريعة لإنقاص الوزن