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التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في عين الحلوة

18 - سبتمبر - 2021
آخر تحديث: 18 - سبتمبر - 2021 8:18 مساءً
مخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة

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نجحت المساعي والاتصالات التي تمت على أعلى مستوى مع القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية، في التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار داخل مخيم عين الحلوة ووضع حد للاشتباكات التي اندلعت عصر اليوم السبت، بين عناصر من حركة “فتح” واخرين من “جند الشام”، على خلفية تسليم الاولى مطلوباً محسوباً على “جند الشام” الى مخابرات الجيش.

وأسفرت الاشتباكات عن وقوع أربعة جرحى، نقل اثنان منهم الى مستشفى النداء داخل المخيم ومستشفى الهمشري في صيدا، واحتراق منزل في تعمير عين الحلوة واخر في حي البركسات، بالإضافة الى أضرار مادية في الممتلكات وتسجيل نزوح الاهالي الى خارج المخيم.

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