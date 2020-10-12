التوقيع على قرار شراء المحروقات لصالح الدفاع المدني

وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب قرارا لشراء محروقات لصالح المديرية العامة للدفاع المدني، نظرا للحاجة في رفع جهوزية سيارات الدفاع المدني، وتسهيلا لعملها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وللسرعة في التنفيذ.

وجاء في نص القرار الآتي:

المادة الأولى: شراء محروقات بقيمة/150.000.000/ل.ل فقط مئة وخمسين مليون ليرة لبنانية من منشآت النفط في الزهراني لصالح المديرية العامة للدفاع المدني ووضعها لدى الجيش اللبناني على سبيل الأمانة وذلك وفقا لما يلي:

– مازوت بقيمة /50.000.000/ل.ل

– بنزين بقيمة /100.000.000/ل.ل

المادة الثانية: تؤخذ الكلفة المنوه عنها في المادة الأولى أعلاه من الأموال المتوفرة في الهيئة العليا للإغاثة، وتتم عملية استلام المواد وخزنها وضبط القيود على مسؤولية المديرية العامة للدفاع المدني وبالتنسيق مع الجيش اللبناني والمنشآت النفطية، ويعرض الموضوع على الاجتماع القادم للهيئة على سبيل التسوية.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم.