استمع لاذاعتنا

التوقيع على قرار شراء المحروقات لصالح الدفاع المدني

منذ 18 ساعة
حسان دياب يوقع على القرار

حسان دياب يوقع على القرار

A A A
طباعة المقال

وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب قرارا لشراء محروقات لصالح المديرية العامة للدفاع المدني، نظرا للحاجة في رفع جهوزية سيارات الدفاع المدني، وتسهيلا لعملها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وللسرعة في التنفيذ.

وجاء في نص القرار الآتي:
المادة الأولى: شراء محروقات بقيمة/150.000.000/ل.ل فقط مئة وخمسين مليون ليرة لبنانية من منشآت النفط في الزهراني لصالح المديرية العامة للدفاع المدني ووضعها لدى الجيش اللبناني على سبيل الأمانة وذلك وفقا لما يلي:
– مازوت بقيمة /50.000.000/ل.ل
– بنزين بقيمة /100.000.000/ل.ل

المادة الثانية: تؤخذ الكلفة المنوه عنها في المادة الأولى أعلاه من الأموال المتوفرة في الهيئة العليا للإغاثة، وتتم عملية استلام المواد وخزنها وضبط القيود على مسؤولية المديرية العامة للدفاع المدني وبالتنسيق مع الجيش اللبناني والمنشآت النفطية، ويعرض الموضوع على الاجتماع القادم للهيئة على سبيل التسوية.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم.

المزيد من أخبار لبنان

الدولار
سعر صرف الدولار مقابل الليرة
الادوية في خطر
ما هو السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يحصل في ملف الأدوية؟
كورونا لبنان
كورونا
بلدية البابلية: اصابتان جديدتان وحالة شفاء واحدة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز
الأمير عبدالرحمن بن مساعد متهكماً: هذا يوم حزين مي خريش اختارت ايران ولم تختر السعودية
الياس بو صعب
بو صعب رداً على خريش: موقفها يمثلها شخصياً ولا يمثلنا
دراسات عن فيروس كورونا المستجد
كورونا
الأولى من نوعها بالعالم.. صور تكشف خبايا وأسرار فيروس كورونا