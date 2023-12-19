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"التيار" سيطعن بالتمديد.. ويُذكّر بموقف سابق لـ "الحزب"!

منذ 52 دقيقة
مجلس النواب

مجلس النواب

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أكّد عضو تكتّل لبنان القويّ، النائب جيمي جبور، استكمال الكتلة موقفها الرافض للتمديد لقائد الجيش بتقديم “طعن بهذا التمديد”.

جبور اعتبر في حديث عبر الـLBCI  أنّ قانون التمديد، في شكله الحاليّ، يمثّل عدم شمولية التشريع والاعتداء على صلاحيات السلطية الإجرائية. ولفت إلى أنّ وزير الدفاع أبلغ مجلس الوزراء، سابقًا، أنّه في صدد القيام بالإجراءات، ضمن القوانين، لملء فراغ قائد الجيش.

وذكّر جبّور بموقف “حزب الله” السابق الداعي بعدم التمديد للمدراء العامين جميعهم، وقال: “لا حكومة أصيلة من دون رئيس جمهورية، لذلك علينا أن نعمل بالموقت”، مشددًا على وجود كفاءات، بين الجيش، ما يكفي لتولّي القيادة.

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