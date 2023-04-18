الثلاثاء 27 رمضان 1444 ﻫ - 18 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"التيار": لا محاماة من دون حرية

منذ 7 دقائق
التيار الوطني الحر

التيار الوطني الحر

A A A
طباعة المقال

أبدت لجنة الإعلام والتواصل في “التيار الوطني الحر” استغرابها من “استدعاء بعض المحامين لمساءلتهم عن آراء أدلوا بها بمواضيع تتعلق بحرية المحامين هؤلاء الذين كانوا ولا يزالون في الصفوف الأمامية للدفاع عن الحريات العامة وحقوق المواطنين وملاحقة الفاسدين وفضح المرتكبين”.

وحذرت من أن يصبح مجلس النقابة أسير قراراته التي تقيض حرية المحامي وتمنعه من متابعة رسالته التي من أهم دعائمها الحصانة التي تحميه وتساعده على تحقيقها.

وطلبت من القيميين على الموضوع العمل على سحبه من التداول لقطع الطريق على بعض المواقف الشعبوية، وختمت قائلة: “لا محاماة من دون حرية ضمن الأطر المسموح بها قانونًا والمصانة دستوريًا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نجاة صليبا وملحم خلف
    خلف وصليبا: جلسة اليوم ضربة قاتلة لأساسات النظام اللبناني
    مارك ضو
    ضو: جلسة اليوم "ترقيع تشريعيّ".. وتغطية لفشل الحكومة
    كتلة نواب الكتائب
    "قرار مبدأي دستوري".. نواب "الكتائب" يرفضون المشاركة في جلسة اليوم

    الأكثر قراءة

    هلال- تعبيرية
    مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر
    تحري هلال شهر شوال- تعبيرية
    الجمعة أم السبت.. الجمعية الفلكية بجدة تكشف موعد أول أيام عيد الفطر!
    مسجد باريس الكبير
    المسلمون في هذه الدولة يعلنون "الجمعة" أول أيام عيد الفطر