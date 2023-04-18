"التيار": لا محاماة من دون حرية

أبدت لجنة الإعلام والتواصل في “التيار الوطني الحر” استغرابها من “استدعاء بعض المحامين لمساءلتهم عن آراء أدلوا بها بمواضيع تتعلق بحرية المحامين هؤلاء الذين كانوا ولا يزالون في الصفوف الأمامية للدفاع عن الحريات العامة وحقوق المواطنين وملاحقة الفاسدين وفضح المرتكبين”.

وحذرت من أن يصبح مجلس النقابة أسير قراراته التي تقيض حرية المحامي وتمنعه من متابعة رسالته التي من أهم دعائمها الحصانة التي تحميه وتساعده على تحقيقها.

وطلبت من القيميين على الموضوع العمل على سحبه من التداول لقطع الطريق على بعض المواقف الشعبوية، وختمت قائلة: “لا محاماة من دون حرية ضمن الأطر المسموح بها قانونًا والمصانة دستوريًا”.