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"التيار" لجعجع: إن لم تستح فاصنع ما شئت

منذ 11 دقيقة
التيار الوطني الحر

التيار الوطني الحر

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صدر عن لجنة الاعلام والتواصل في “التيار الوطني الحر” البيان الآتي: “بعد ارتكابه مجددًا جريمة معلنة ومثبتة ضد الدستور والمبادئ بتقديمه اقتراح قانون بالتمديد لقائد الجيش، يقوم سمير جعجع بعملية اعلامية مفضوحة لتغطيتها وذلك بتوجيه تهمة افتراضية ومختلقة لرئيس التيار الوطني الحر وبما يشبه الأحكام المسبقة على النوايا فيما لم يقم رئيس التيار بأي عمل ولم يعلن ما هو موافق عليه وما هو مرفوض منه. مرة بعد مرة، يتضح الا همّ لسمير جعجع سوى “النكاية السياسية” والقيام تماماً بعكس ما يقوم به جبران باسيل، ولو ضرب عرض الحائط كل مواقفه ومبادئه، مع فارق بسيط انّه لم يفهم يوماً ما يقوم به رئيس التيار، والايام الآتية ستكشف مجدداً من يصيب ويخطئ، ومن هو المبدئي ومن العامل بالاجرة لدى الخارج بالمال والامن. حقا، لقد صح في سمير جعجع القول: “ان لم تستح فاصنع ما شئت».

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