التيار: لن نسمح بتضييع نضالنا.. انتظروا منّا الكثير

قال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب “جورج عطالله”، لـ”الشرق الأوسط”، رداً على إمكانية تشكيل حكومة في الساعات القليلة المقبلة، “نحن لا نزال ندعو الله لهداية بعض العقول، فالمسؤولية بنهاية المطاف تحتّم على المسؤول أن يكون على مستواها، إلا إذا كانت النيات سيئة، وكان هناك، كما تشير معلوماتنا، مخطط لفوضى تحسن شروط التفاوض للبعض”.

وعمّا إذا كان هناك توجّه عوني للتصعيد في الشارع، وإبقاء الخيم التي نصبت في باحة قصر بعبدا مكانها حتى بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، قال عطالله: “انتظروا منا الكثير، فنحن لن نسمح بأن يذهب كل نضالنا وتعب 30 عاماً هباء من خلال تسليم حقوقنا التي استرددناها”، لافتاً إلى أنه “في عام 1990 (عند الإطاحة بعون في عملية عسكرية سورية) كان العونيون وحدهم وكان كل العالم ضدهم، أما اليوم فالوضع مختلف، ووزراء حزب الله، كما الوزراء المسيحيون ووزراء آخرون بينهم أمين سلام، لن يقبلوا بالمشاركة في اجتماعات حكومية مقبلة”.

ويبدو واضحاً أن الأمور لا تسير في اتجاه الاستقرار السياسي. إذ قالت مصادر مطلعة على جو حزب الله، إن “احتمالات التشكيل تتضاءل، والمرحلة المقبلة سيخوضها الحزب وباسيل متضامنين”.

وأضافت المصادر لـ”الشرق الأوسط”: “الوضع مفتوح على كل الاحتمالات بما فيها السيئة جداً”.