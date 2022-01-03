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التيار يتحدى.. "إما استقالة باسيل أو استقالة بري"!

3 - يناير - 2022
نبيه بري وجبران باسيل

نبيه بري وجبران باسيل

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صدر عن التيار الوطني الحر ما يلي:

“يطالب التيار الوطني الحر بمحاكمة علنية بملف معمل الكهرباء بدير عمار، وبأي طريقة شفافة وعادلة فإذا تبيّن ان وزارة الطاقة اخطأت فساداً او هدراً فالتيار يطلب من رئيسه الاستقالة من العمل السياسي.

واذا ثبت أن وزارة المالية هي التي أهدرت فعلى حركة أمل ان تفعل المثل وتطلب من رئيسها الاستقالة من رئاسة المجلس النيابي. فالى الحقيقة تفضّلوا”.

من جهته رد النائب علي حسن خليل على خسابه عبر “تويتر” كاتباً، “نرحب بإقتراح التيار الوطني الحر حول إجراء المحاكمة العلنية والشفافة في ملف معمل دير عمار…برئيس مقابل الرئيسين… وليستعدوا للإستقالة”.

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