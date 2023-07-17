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"التيار" يدعو لوقفة احتجاجية أمام بعثة الاتحاد الأوروبي: "ما رح نقبل تنتهك سيادتنا"

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 17 - يوليو - 2023 3:39 مساءً
التيار الوطني الحر

التيار الوطني الحر

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صدر عن لجنة الإعلام في “التيار الوطني الحر” بيانٌ جاء فيه، “اعتراضاً على القرار الأوروبي الذي قضى بإبقاء النازحين السوريين بلبنان، ووسط الصمت المهين للحكومة اللبنانية ولبعض النواب، تضامننا كشعب لبناني واجب بوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 18 تموز 2023 الساعة 6:30 مساء أمام مركز بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان في وسط بيروت”.

وأضاف البيان، “لنقول للعالم كله وللأوروبيين خاصة “انو ما رح نقبل تنتهك سيادتنا ولا تتغير هويتنا” ولنحثّ المسؤولين اللبنانيين للتحرك ضد هذا القرار”.

يشار إلى أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب، فادي علامة كان قد أكد في بيان، إنه من المقرر أن تصدر قريبا توصيات تُساهم في تحديد آلية واضحة لإدارة ملف اللاجئين، حيث بات الجميع يدرك جيدا واقع لبنان الاقتصادي والاجتماعي، الذي يجعله مصرا على تحقيق عودة آمنة للنازحين بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية والنظام السوري، خصوصا بعد الانفتاح العربي وعودة الاستقرار إلى معظم المناطق.

وطالب بعدم تسييس ملف النازحين وإبقائه في إطاره الإنساني الطبيعي، وزعم أن منطق الأمور يفترض التواصل بين الحكومة اللبنانية والنظام وجامعة الدول العربية، والاستماع لوجهة نظرهم وصولا الى إنجاز هذا الملف وإنهائه سريعا بتحقيق عودة آمنة وطوعية للنازحين.

وأصدر الاتحاد الأوروبي قرارا اعتبر فيه أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة، وفقا للمعايير الدولية، وحض على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين واللبنانيين مع ضوابط.

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