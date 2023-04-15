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"التيار" يرد على ردّ "القوات": كل الصدقية وكل الفرق بين الشعبوية والواقعية

منذ 55 دقيقة
آخر تحديث: 15 - أبريل - 2023 1:01 مساءً
التيار الوطني الحر

التيار الوطني الحر

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ردت لجنة الاعلام والتواصل في “التيار الوطني الحر” في بيان، على رد المكتب الإعلامي لحزب “القوات اللبنانية”.

وقالت: “امر جيد ان تكون القوات اختصرت موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية كله بمن نصدق، وزير الداخلية ام التيار، والجواب على ردها الأخير علينا هو عند النائب جورج عدوان في تصريحه الأخير باسم تكتل الجمهورية القوية بعد اجتماع اللجان النيابية الأخير، فمن نصدق جعجع او عدوان؟ والحقيقة ان الجواب هو عند كل نائب حضر اللجان المشتركة، وكل محافظ وقائمقام وقاض ومعلم ومأمور نفوس وموظف في السجل العدلي، إضافة الى كل مقدم طلب ترشيح لم يتم تسجيله، وكل مواطن راغب بالترشح، وكل محازب عامل في ماكينة انتخابية. والجواب هو في النص الدستوري الواضح والحكومة المستقيلة، وفي حضور القوات 7 جلسات تشريعية في فترة الفراغ الرئاسي بين 2014 و2016 وإقرار 124 قانونا؛ وهنا كل الصدقية وكل الفرق بين الشعبوية والواقعية، وبين التضليل والحقيقة … وبين القوات والتيار”.

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