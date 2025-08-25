الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
"التيار" ينفي الدعوة للمشاركة بالاعتصام الذي كان مقرراً الأربعاء

منذ ساعة واحدة
التيار الوطني الحر

التيار الوطني الحر

أعلن التيار الوطني الحر عبر حسابه على “إكس” أنه ينفي “نفياً قاطعاً صدور أي بيان باسمه حول دعوة مزعومة للمشاركة في الإعتصام الذي كان مقرراً الأربعاء”.

وأكد التيار أنَّ اختلاق بيانات مماثلة هو مواصلة لاستهدافه ولمسار الكذب الذي دأب عليه البعض.

من زاوية آخرى، كشفت مصادر لـ”الحدث” أن التظاهرة التي كان حزب الله يعتزم تنظيمها مساء الأربعاء قد تأجلت إثر تدخل مباشر من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأشارت المصادر إلى أن برّي لم يبدِ حماسة لدعوة حزب الله إلى التظاهر.

أعلن المكتب العمالي المركزي في حركة أمل ووحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله، تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم الأربعاء 27 آب 2025.

وبالتفاصيل، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تفرضها المرحلة الراهنة، وتلبيةً لتمنيات المرجعيات الوطنية الحريصة على وحدة الموقف وصون الاستقرار، وإفساحاً في المجال أمام حوارٍ معمّقٍ وبنّاءٍ حول القضايا المصيرية التي تواجه وطننا.

ولفت المكتب العمالي المركزي في حركة أمل ووحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله الى أن هذا القرار، الذي ينبع من إدراكٍ عميقٍ لمقتضيات الحكمة والشجاعة، يهدف إلى تحصين الموقف الرسمي، وتثبيت السلم الأهلي، وقطع الطريق على أي محاولة لزعزعة الاستقرار.

وقالا: “نؤكد أن قضيتنا لم تتأجل، وأن عزمنا على الدفاع عن سيادة لبنان وكرامته ومقاومته وسلاحها لم يلن، وستبقى صرختنا الوطنية حاضرةً كلما اقتضت الضرورة ذلك.

