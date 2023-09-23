التيار: استبداد مع حوار "ما بيمشوا"

أشارت مصادر “التيار الوطني الحر” برئاسة النائب جبران باسيل ل “الجمهورية”: “نحن لم نرفض الحوار، ولم نقل للرئيس بري أننا نرفض الحوار، بل قلنا له نريد التشاور مع كافة الأحزاب والأطراف، مع القوات والكتائب والاشتراكي والمستقلين… وطالبناه بإطلاعنا على برنامج الحوار.”

وأضافت المصادر: “لكننا حتى الساعة لم نعرف ما هو، بل أنّ الرئيس بري أجابنا: “البرنامج هوي شغلة الحكومة”! ونحن بالمقابل نسأله: إذاً هو حوار ع شو؟”.

وتابعت المصادر :”قلنا بأننا لا نريد أن يترأس الحوار طرف اعترف بنفسه بأنّه كذلك، ولذلك قال سابقاً لا يريد ترؤس الحوار، إلاّ أنّه عندما علم بأننا جاريناه بالحوار، تراجع ولم يعد يريده، وكأنّه أراد سبباً لتطيير الحوار”.

وختمت مصادر التيار بالقول: “استبداد مع حوار ما بيمشوا، فالحوار يلزمه مرونة بخاصة أننا لسنا من نفرض مرشحنا”.