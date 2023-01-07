التّقنين القاسي "راجع".. ماذا يحضر أصحاب المولدات؟

سيعود التّقنين القاسي في ساعات تغذية المولّدات بعدما كانت تسعيرة الدولة الأخيرة غير عادلة وكبّدت أصحاب المولّدات في مختلف المناطق خسائر كبيرة على حدّ قول عدد كبير منهم، باعتبار أنّ الخسارة هي 2 سنت في كلّ كيلو واط الذي سُعّر بـ38.5 سنتاً بدلاً من 41، وفقاً لما نقله موقع “mtv”.

ويؤكّد أصحاب المولّدات وجود “نيّة واضحة من قبل الدولة بضرب هذا القطاع في الصّميم وحرمان اللبنانيّين من التيار الكهربائي، إذ إنه من غير المفهوم ماذا حصل خصوصاً بعد أن استطعنا في الأشهر الأخيرة الماضية تأمين ساعات تغذية إضافية بعد إنصافنا الى حدّ ما في التّسعيرة، ولكن ما يحصل اليوم يعني أن نيات المعنيّين في الدولة غير صافية، والهدف نقل الأزمة السياسية الى قطاعنا ومنازل اللبنانيّين”.

ويعاني اللبنانيون من استمرار أزمة الكهرباء التي ستكون أكثر تعقيداً في الأسبوعين المقبلين بعد نفاد الفيول أويل في خزانات معامل إنتاج الطاقة، ما يعني عدم القدرة على إنتاج أي دقيقة من الكهرباء، في وقت يستمر الخلاف على تمويل 3 بواخر من الفيول راسية مقابل الشاطئ.