السبت 14 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 7 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

التّقنين القاسي "راجع".. ماذا يحضر أصحاب المولدات؟

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 7 - يناير - 2023 7:15 مساءً
لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة

لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة

A A A
طباعة المقال

سيعود التّقنين القاسي في ساعات تغذية المولّدات بعدما كانت تسعيرة الدولة الأخيرة غير عادلة وكبّدت أصحاب المولّدات في مختلف المناطق خسائر كبيرة على حدّ قول عدد كبير منهم، باعتبار أنّ الخسارة هي 2 سنت في كلّ كيلو واط الذي سُعّر بـ38.5 سنتاً بدلاً من 41، وفقاً لما نقله موقع “mtv”.

ويؤكّد أصحاب المولّدات وجود “نيّة واضحة من قبل الدولة بضرب هذا القطاع في الصّميم وحرمان اللبنانيّين من التيار الكهربائي، إذ إنه من غير المفهوم ماذا حصل خصوصاً بعد أن استطعنا في الأشهر الأخيرة الماضية تأمين ساعات تغذية إضافية بعد إنصافنا الى حدّ ما في التّسعيرة، ولكن ما يحصل اليوم يعني أن نيات المعنيّين في الدولة غير صافية، والهدف نقل الأزمة السياسية الى قطاعنا ومنازل اللبنانيّين”.

ويعاني اللبنانيون من استمرار أزمة الكهرباء التي ستكون أكثر تعقيداً في الأسبوعين المقبلين بعد نفاد الفيول أويل في خزانات معامل إنتاج الطاقة، ما يعني عدم القدرة على إنتاج أي دقيقة من الكهرباء، في وقت يستمر الخلاف على تمويل 3 بواخر من الفيول راسية مقابل الشاطئ.

    المزيد من أخبار لبنان

    عمال في شركة سيتي بلو
    "سيتي بلو" تعود لأعمالها في الغبيري بعد توقف لثلاثة أشهر
    مخابرات الجيش
    مقتل شخص وإصابة مطلوب في كمين لمخابرات الجيش على طريق عام بعلبك
    عناصر من قوى الأمن
    قوى الأمن تكشف لغز اختفاء الأطفال الثلاثة من منزلهم في الشويفات!

    الأكثر قراءة

    كريستيانو رونالدو وجورجينا وأطفالهما
    فيديو.. جورجينا تتجول بملابس كاجوال في صيدلية بالرياض
    جورج وسوف ونجله وديع
    بالفيديو.. جورج وسوف يتحدث عن نجله الراحل: "هيدا دمعة عيني"
    جورج وسوف يتقبل التعازي برحيل نجله
    بالفيديو: جورج وسوف يتقبل التعازي برحيل نجله وديع