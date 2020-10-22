الثالثة ثابتة.. قبضة الثورة إلى الساحة من جديد

بعد قيام عدد من مناصري رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مساء أمس الأربعاء بإحراق قبضة الثورة في وسط بيروت، وذلك بعد ان انتهوا من وقفتهم المؤيدة للحريري امام منزله في بيت الوسط، جرى اليوم وبإشراف عدد من فعاليات الثورة إعادة رفع قبض الثورة من جديد في ساحة الشهداء وسط بيروت.

يشار إلى أنه وكمبادرة تضامنية ودعم وتأييد للثورة والثوار، أعلنت”صوت بيروت انترناشونال” تكفلها بدفع كافة المصاريف اللازمة لاعادة قبضة الثورة الى المكان.

وكان العمل على تجهيز القبضة الجديدة ورفعها وسط بيروت قد بدأ منذ التاسعة صباحاً حتى بعد الظهر، فيما أعلنت مجموعات الحراك والثورة عن دعوتها للنزول والاعتصام تحت القبض الجديدة عند الساعة الرابعة من بعد عصر اليوم.

وتأتي القبضة الجديدة هذه المرة لتكون مصنوع بشكل أفضل وأمتن من سابقاتها حيث صنعت هذه المرة من الحديد وبطول يصل إلى 13 متر.

وكان قد تجمع عدد من الثوار امام بيت الوسط رفضاً لتكليف​ رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ بتشكيل حكومة جديدة، وحمل المشاركون لافتات كتب عليها: ” يلا ارحل يا سعد، نعم لمحاسبة سعد لا للمحاصصة”، وفي ذات الوقت تواجد في المكان مناصرون ل​تيار المستقبل​، وقام الجيش اللبناني​ والقوى الأمنية​ بالفصل بين الجانبين.

فيما أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بعد الحادثة أنه بعدما “قام بعض الشبان باحراق قبضة الثورة في ساحة الشهداء- بيروت، اعطيت الأوامر لتوقيف الفاعلين، فتمكنت شعبة المعلومات من توقف اربعة منهم” مؤكدة أن التحقيق جار باشراف القضاء المختص.