الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 21 نوفمبر 2023 |
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الثلوج تغطّي مرتفعات لبنان.. وتقطع طرقات

منذ 14 دقيقة
الثلوج في لبنان

الثلوج في لبنان

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غطّت الثلوج التي تساقطت بكثافة معظم المرتفعات الجبليّة في الضنية، وإهدن والأرز واللقلوق وتنورين، ابتداءً من 1800 متر فوق سطح البحر وصولاً إلى القرنة السوداء التي شهدت تراكماً للثلوج عليها وعلى المرتفعات المجاورة لها.

وأدّى تساقط الثلوج إلى قطع الطريقين المؤديين إلى جرد النجاص وجرد مربين في الضنية، إضافة إلى قطع الطريق الرئيسة التي تربط الضنية بالهرمل بعدما تجاوزت سماكة الثلوج عليها أكثر من 10 سنتيمترات، وسط نداءات وُجّهت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعت المواطنين إلى تجنّب التوجّه نحو هذه الطرقات.

وتُعتبر طريق الأرز عيناتا مقفلة بسبب تراكم الثلوج وتشكّل الجليد ليلاً.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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