الثلوج على الـ700 متر.. تحضّروا لموجات الصقيع!

لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة المنخفض الجوي “حيان” “HAYAN ” المصحوب بكتل هوائية قطبية المنشأ والتي ضربت دول الجوار (سوريا- لبنان- فلسطين- مصر – الأردن والعراق)، والذي يحمل معه أمطارًا غزيرة أحيانًا، عواصف رعدية، وتدن ملموس في درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تلامس الثلوج الـ 700 متر فجر يوم الخميس، بخاصة في المناطق الشمالية، على أن ينحسر المنخفض تدريجيًا اعتبارًا من صباح يوم الجمعة، مع حدوث انفراجات واسعة، ويبقى الطقس متقلبًا حتى نهاية الأسبوع مع موجات من الصقيع في المناطق الجبلية.

فيما حذّرت مصلحة الأرصاد الجوية من سلوك الطرق الجبلية بسبب تراكم الثلوج وتكون طبقات من الجليد.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيًا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود الـ 6 درجات، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد اعتبارًا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية، تنشط الرياح أحيانًا وتتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر خلال النهار ومن المتوقع أن تلامس الـ 800 متر خلال الليل.

الخميس: غائم إلى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة متدنية، تهطل أمطار متفرقة أحيانا مع ثلوج اعتبارًا من ارتفاع 750 متر بخاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية، تنشط الرياح أحيانًا وترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط اعتبارًا من بعد الظهر مع حدوث بعض الانفراجات. وتحذير من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل اعتبارًا من ارتفاع 900 متر ومن خطر الانزلاقات.

الجمعة: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1000 متر، ويتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار، مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل.

السبت: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع ارتفاع إضافي بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة، ومن المتوقع أن تشتد أحيانًا مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر.

– الحرارة على الساحل من 8 إلى 14 درجة، فوق الجبال من 1 إلى 4 درجات، في الداخل من 1 إلى 5 درجات.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 25 و50 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب والثلوج وغزارة الأمطار .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90%.

– حال البحر: مائج إجمالًا، حرارة سطح الماء: 19 درجة .

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6،35.

– ساعة غروب الشمس: 17،09.