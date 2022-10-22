السبت 26 ربيع الأول 1444 ﻫ - 22 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الثنائي الشيعي: فريقنا لا يمتلك الأصوات الكافية لإيصال مرشحه الرئاسي

منذ 5 دقائق
مجلس النواب

مجلس النواب

A A A
طباعة المقال

ردًّا على اتهامات المعارضة بالتعطيل الرئاسي، أكّدت أوساط نيابية في “الثنائي الشيعي” لـ”الديار” أن هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها لكونها تخالف المنطق السياسي للأمور.

وأشارت الى ان لا فريق سياسياً يمتلك الأصوات الكافية لإيصال مرشحه الرئاسي، فالثنائي والتيار الوطني الحر وتحالف 8 آذار لم يصلوا في الجلسة الاولى الى اكثر من 63 صوتاً، وصوّتوا وقتها للورقة البيضاء لأنهم لا يريدون الصدام مع احد.

وأضافت: “الكل يعرف أن فريقنا لا يمتلك 65 نائباً، ولو كان ذلك لانتخبنا مرشحنا منذ الجلسة الاولى، والطرف الآخر المعارض استطاع في جلسة الخميس أن يؤمن 44 صوتاً لميشال معوض بينما صوّت النواب السنة و”التغييريون” لـ17 ورقة لاغية لا تحمل اسم مرشح محدد. وبالتالي كيف يُتهم فريقنا بأنه يعطل، وهو يحضر الى مجلس النواب ويصوّت ولو بورقة بيضاء، بينما يصوّت آخرون بالطريقة نفسها فلماذا يتهم فريقنا بالعرقلة اذن؟

وخلصت الأوساط الى أن الورقة البيضاء هي دعوة الى التوافق، وبعيداً من منطق الهوبرة والتحدي وللوصول الى مرشح ينال الأكثرية المطلوبة للوصول الى بعبدا.

    المزيد من أخبار لبنان

    قطع الطريق عند مستديرة العبدة (أرشيف)
    انزلاق سيارة بعد تعرّضها لمحاولة سرقة في عكار
    مستشفى في لبنان
    الكوليرا يواصل انتشاره.. كم سجّل عدّاد الإصابات في الساعات الـ 48 الأخيرة
    النائب جورج عقيص
    عقيص: عهد عون هو عهد الخيبة الكبرى وقوى التغيير أخفقت في كل الخيارات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الفنان فارس كرم
    بعد إساءة فارس كرم لمريام فارس.. القضاء يقول كلمته
    رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب
    وهاب يكشف عن مرشح باسيل لرئاسة الجمهورية!
    شيرين عبد الوهاب
    مي كساب تدعم شقيق شيرين: "إحنا في ضهرك!"‏