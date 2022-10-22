الثنائي الشيعي: فريقنا لا يمتلك الأصوات الكافية لإيصال مرشحه الرئاسي

ردًّا على اتهامات المعارضة بالتعطيل الرئاسي، أكّدت أوساط نيابية في “الثنائي الشيعي” لـ”الديار” أن هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها لكونها تخالف المنطق السياسي للأمور.

وأشارت الى ان لا فريق سياسياً يمتلك الأصوات الكافية لإيصال مرشحه الرئاسي، فالثنائي والتيار الوطني الحر وتحالف 8 آذار لم يصلوا في الجلسة الاولى الى اكثر من 63 صوتاً، وصوّتوا وقتها للورقة البيضاء لأنهم لا يريدون الصدام مع احد.

وأضافت: “الكل يعرف أن فريقنا لا يمتلك 65 نائباً، ولو كان ذلك لانتخبنا مرشحنا منذ الجلسة الاولى، والطرف الآخر المعارض استطاع في جلسة الخميس أن يؤمن 44 صوتاً لميشال معوض بينما صوّت النواب السنة و”التغييريون” لـ17 ورقة لاغية لا تحمل اسم مرشح محدد. وبالتالي كيف يُتهم فريقنا بأنه يعطل، وهو يحضر الى مجلس النواب ويصوّت ولو بورقة بيضاء، بينما يصوّت آخرون بالطريقة نفسها فلماذا يتهم فريقنا بالعرقلة اذن؟

وخلصت الأوساط الى أن الورقة البيضاء هي دعوة الى التوافق، وبعيداً من منطق الهوبرة والتحدي وللوصول الى مرشح ينال الأكثرية المطلوبة للوصول الى بعبدا.