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الثنائي الشيعي مستاء من جلسة مجلس الوزراء

10 - فبراير - 2022
علما حركة امل وحزب الله

علما حركة امل وحزب الله

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كشف زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري ل” مستقبل ويب” أن ” بري مستاء جداً من جلسة مجلس الوزراء و ما صدر عنها”، مشيرين الى أن إستياء بري يعود الى أن ” وزراء أطلعوه على ان الموازنة تم اقرارها من دون التصويت عليها، كما أن التعيينات العسكرية التي تم اقرارها لم تكن مدرجة على جدول الأعمال، كما ان رئيس الجمهورية ميشال عون لم يعلن الأسماء خلال الجلسة”.

وأشار الزوار” الى أنه عندما “حشر” الوزير محمد المرتضى عون بسؤاله عنها ، أجاب الأخير بأنه تم ادراجها من خارج جدول الأعمال بناء على طلب وزير الدفاع”، وقالوا ان بري “طاير عقله” مما حصل إذ تمت هذه التعيينات من دون تعيين نائب رئيس أمن الدولة، إذ أن جهاز أمن الدولة لا يمكن أن تستمر مهامه من دون توقيع رئيس الجهاز ونائبه، لافتين الى أن “بري سيطلب من وزير المال يوسف خليل عدم توقيع هذه المراسيم لاعتراضه عليها”.

في هذا السياق،اشارت مصادر “الثنائي الشيعي” لقناة الـ “NBN”، أنّه “تم تمرير التعيينات والموازنة في حالة من الفوضى، ولم يكن هناك من تفاهم مسبق حول التعيينات التي اقرت من خارج جدول الاعمال”.

ولفتت المصادر إلى أنّ “وزير الدفاع موريس سليم طرح التعيينات العسكرية من خارج الجدول، واتفقنا على تأجيلها وتفاجأنا كيف أدرجت بالمقررات”

    المصدر :
  • المركزية

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