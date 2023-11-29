الأربعاء 15 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 29 نوفمبر 2023 |
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"الثنائي" يكشف عن "مسودتين" في يد لودريان!

منذ 19 ثانية
جان ايف لودريان

جان ايف لودريان

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يتركز لقاء الموفد الفرنسي جان إيف لودريان مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، حسب ما رشح من مصادر فرنسية، على مناقشة إسم المرشح المقبول لانتخابات الرئاسة، لأنه من غير الممكن البقاء طويلًا من دون رئيس للجمهورية، وفق ما نقلت صحيفة “اللواء”.

ووفقًا لمصادر قيادية في “الثنائي الشيعي”، فإن الموفد الفرنسي وفقًا لمعلومات الثنائي بيده مسودتان:

الأولى: نسخة معدلة ومنقحة من مبادرته الأولى “فرنجية-سلام”.

الثانية: مبادرة جديدة كليًا قوامها طرح خيار ثالث أو الركون إلى الجلسات المفتوحة للتفاهم على أي خيار يتفق عليه المجتمعون.

وبحسب ما أشارت إليه المصادر لصحيفة “اللواء”، فإنه من قبيل إضاعة الوقت ربط الحرب في غزة بالملف الرئاسي في لبنان.

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