الثوار من أمام قصر العدل في بعبدا: لتخلية سبيل الناشط ربيع الزين

الناشط ربيع الزين
الناشط ربيع الزين

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تجمع عدد من الثوار أمام قصر العدل في بعبدا، تحت عنوان: “رفضا للقمع والتحقيقات التعسفية”، تزامنا مع البت اليوم بطلب تخلية سبيل الناشط ربيع الزين المقدم من وكيله رالف طنوس أمام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي ربيع الحسامي.

كما المطالبة بإطلاق سراح الناشط بيتر أبو حيدر الموقوف لدى المحكمة العسكرية على خلفية رشق القوى الأمنية بالحجارة أمام سرايا جونية وإصابة رائد في رأسه أمام قصر العدل في بعبدا، وذلك وسط انتشار للقوى الأمنية في المكان.

في سياق متصل، نفذ محتجون من أبناء البقاع وقفة احتجاجية امام قصر العدل في بيروت، رفضا للاستدعاءات الجديدة لعدد من الناشطين من أبناء المنطقة الى قصر العدل.

وردد المعتصمون هتافات تطالب القضاء “باعتماد معيار واحد للعدالة في التعامل مع المواطنين وعدم اللجوء إلى ممارسة الضغط على الثوار وتخويفهم عبر الاستدعاء”، واكدوا “الاستمرار بمواجهة السلطة التي جوعت اللبنانيين”.

وترافق الاعتصام مع اجراءات امنية مشددة للجيش وفرقة مكافحة الشغب في قوى الامن الداخلي، عند المدخل الجنوبي لقصر العدل في بيروت حيث نقطة تجمع المعتصمين.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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