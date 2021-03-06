الثوار وعدوا ونفذوا... إليكم الطرقات المقطوعة

نفذ المحتجون وعدهم بالتصعيد وبدأوا بإقفال الطرقات احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار مطالبين بتشكيل حكومة. وقطع المحتجون السير على طريق عام المصنع راشيا محلة الرفيد، كما تم قطع السير على طريق عام دير زنون رياق عند مفرق الفاعور، إضافة قطع السير على جسر الرينغ بالاتجاهين.
تزامناً اقدم عدد من المحتجين على قطع السير جزئياً على تقاطع نهر الموت الجديدة، وطريق عام عاليه محلة ضهور العبادية بالاتجاهين. ولاحقاً تم قطع السير عند تقاطع إيليا في صيدا، وتقاطع بشارة الخوري في بيروت.
ورفع المحتجون شعارات تطالب “بحقهم في العيش بكرامة إذ لم يعودوا يطمحون الى انتخابات نيابية مبكرة بل يريدون إنتخابات نيابية في موعدها”. كما قطعوا السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين، وعند تقاطع إيليا في صيدا.
يذكر أن هذه الاحتجاجات تأتي على أثر تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني وتعثر تشكيل الحكومة.