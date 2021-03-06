الثوار وعدوا ونفذوا... إليكم الطرقات المقطوعة

نفذ المحتجون وعدهم بالتصعيد وبدأوا بإقفال الطرقات احتجاجاً على ‏ارتفاع سعر صرف الدولار مطالبين بتشكيل حكومة‎.‎ وقطع المحتجون السير على طريق عام المصنع راشيا محلة الرفيد، ‏كما تم قطع السير على طريق عام دير زنون رياق عند مفرق ‏الفاعور، إضافة قطع السير على جسر الرينغ بالاتجاهين‎.‎

تزامناً اقدم عدد من المحتجين على قطع السير جزئياً على تقاطع نهر ‏الموت الجديدة، وطريق عام عاليه محلة ضهور العبادية بالاتجاهين‎.‎ ولاحقاً تم قطع السير عند تقاطع إيليا في صيدا، وتقاطع بشارة ‏الخوري في بيروت‎.‎

ورفع المحتجون شعارات تطالب “بحقهم في العيش بكرامة إذ لم ‏يعودوا يطمحون الى انتخابات نيابية مبكرة بل يريدون إنتخابات نيابية ‏في موعدها”. كما قطعوا السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين، وعند تقاطع ‏إيليا في صيدا.‏

يذكر أن هذه الاحتجاجات تأتي على أثر تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني وتعثر تشكيل الحكومة.