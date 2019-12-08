الثوار يفتحون أبواب منطقة الكنايات في صيدا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قام الثوار بفتح أبواب منطقة الكنايات في صيدا أمام الناس،

معتبرين أنّ هذه “الاملاك النهرية سرقها تجار السلطة من خلال وضع اليد عليها او تزييف عقود من خلال التلاعب على القانون لاستملاكها”.