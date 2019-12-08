أخبار لبنان الثوار يفتحون أبواب منطقة الكنايات في صيدا في ديسمبر 8, 2019 مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن. إشتراك قام الثوار بفتح أبواب منطقة الكنايات في صيدا أمام الناس، المزيد من الأخبار فاجعة في طرابلس… وفاة شاب وشقيقته بانهيار سقف منزلهما في الميناء الحرس الثوري: إذا أخطأت إسرائيل تجاهنا سنسويها بالأرض انطلاقا من… تحضروا.. فالأزمة قد تطول الطرقات المقطوعة صباح اليوم الثلاثاء معتبرين أنّ هذه “الاملاك النهرية سرقها تجار السلطة من خلال وضع اليد عليها او تزييف عقود من خلال التلاعب على القانون لاستملاكها”. الثوارالكناياتصيدالبنان مشاركة FacebookTwitterGoogle+WhatsAppالبريد الإلكترونيTelegramViberVK