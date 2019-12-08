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الثوار يفتحون أبواب منطقة الكنايات في صيدا

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قام الثوار بفتح أبواب منطقة الكنايات في صيدا أمام الناس،

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معتبرين أنّ هذه “الاملاك النهرية سرقها تجار السلطة من خلال وضع اليد عليها او تزييف عقود من خلال التلاعب على القانون لاستملاكها”.

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