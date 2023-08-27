الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023 |
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"الجاسوس الإسرائيليّ" يُقرّ بتجنيده.. والسفارة الروسيّة على خطّ المتابعة

منذ 44 دقيقة
مطار رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري الدولي

الشرق الأوسط
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نقلت وكالة أنباء تاس الروسية، عن مصدر دبلوماسي، أنّ السفارة الروسية في لبنان تتواصل مع السلطات اللبنانيّة للوقوف على ملابسات احتجاز مواطن روسي وزوجته في مطار بيروت.

وأشار المصدر لوكالة “تاس” إلى أنّ السفارة تنتظر السماح لموظفيها بلقاء المواطنين الروسيين المحتجزين، إلا أنّ المصدر لم يذكر تفاصيل بشأن سبب الاعتقال.

وفي الوقت نفسه، ذكرت مصادر أن جهاز الأمن العام احتجز المواطن الروسي وزوجته في أثناء مغادرتهما عبر مطار بيروت، بحسب ما جاء في “الشرق الأوسط”.

وأوضحت المصادر أن المعلومات تفيد بأنّ المواطن الروسي أقرّ بتجنيده من قبل الاستخبارات الإسرائيلية منذ وقت غير قصير، وأنّه تلقى تعليمات بالتوجّه إلى لبنان، وجرى تزويده بخرائط تخصّ أمكنة وتجمعات ومنشآت تابعة لحزب الله، وطلب منه الذهاب إلى تلك العناوين وتفقّدها وتصويرها إن أمكن.

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