الأربعاء 14 صفر 1445 ﻫ - 30 أغسطس 2023 |
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الجالية اللبنانية في الغابون تكشف آخر أوضاع اللبنانيين هناك

منذ 42 دقيقة
خريطة الغابون

خريطة الغابون

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اكد رئيس الجالية اللبنانية في الغابون حسن مزهر ان “الجالية اللبنانية بكاملها بخير، اثر الانقلاب العسكري الذي حصل فجر اليوم، وان الاوضاع شبه عادية، واللبنانيون في منازلهم يتابعون التطورات وهم بخير وممتلكاتهم واعمالهم أيضا بخير”.

وقال: “نحن وفريق عملنا على تنسيق ومتابعة تامة مع السفيرة اللبنانية ألين يونس التي لا تألو جهدا لتلبية متطلبات اللبنانيين هنا والاطمئنان اليهم”، مشيرا الى “عودة الاتصالات كافة الى البلاد بعد عزلة لثلاثة أيام، وهذا امر إيجابي يعطي المزيد من الاطمئنان بين اللبنانيين هنا في الغابون واهاليهم في لبنان”.

الخارجية

بعد الظهر، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين انها تتابع باهتمام كبير تطور الأوضاع في الغابون، وتدعو بعد التواصل مع سفارة لبنان في الغابون كافة اللبنانيين المقيمين الى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء في منازلهم بانتظار جلاء التطورات. كما يمكن للحالات الطارئة التواصل مع الرقم التالي للسفارة اللبنانية في ليبرفيل لتقديم المساعدة الممكنة ضمن الظروف الحالية:
+241 66 40 13 52

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