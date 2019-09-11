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الجامعة العربية تدين هجمات إسرائيل على لبنان

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اعتمدت الجامعة العربية مشروع قرار بالإجماع يدين اعتداءات إسرائيل بطائرات مسيرة على بعض الدول العربية، من بينها غارات استهدفت حزب الله اللبناني والحشد الشعبي بالعراق.

وأكد القرار الذي صدر خلال اجتماعات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم الثلاثاء، أن “المجلس يدعم جميع خطوات الدول المستهدفة وإجراءاتها للحفاظ على سيادتها الوطنية”.

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ويطلب القرار المعتمد والذي تقدم بمشروعه العراق “من العضو العربي في مجلس الأمن والمجموعة العربية في الأمم المتحدة التحرك لدعم وتنفيذ القرار”.

وشنت إسرائيل سلسلة غارات بطائرات مسيرة استهدفت عددا من المواقع التابعة للحشد الشعبي في العراق، وكذلك أهداف عسكرية في سوريا، بالإضافة إلى الضاحية الجنوبية معقل حزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت.

 

المصدر روسيا اليوم

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