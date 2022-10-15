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الجامعة العربية: للإسراع في انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة

منذ 15 ثانية
الجامعة العربية - أرشيفية

الجامعة العربية - أرشيفية

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كشفت مصادر ديبلوماسية عربيّة لـ “الجمهورية” أنّ “الجامعة العربية تشعر بارتياح إزاء الإنجاز الذي تحقق في التفاهم على ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل، بما يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة ويفتح مجالات الازدهار والانتعاش، وخصوصاً للبنان، بما يمكنه من تجاوز الأزمة الصعبة التي يعانيها”.

في المقابل، يعتريها القلق من تفاقم الخلافات السياسية والفشل في إتمام الاستحقاقات الدستورية، وهو الامر الذي يُخشى منه ان يؤدي إلى فراغ في سدّة المسؤولية في لبنان، من شأنه أن يرتد بأضرار اضافية على هذا البلد، والتي يمكن تجنّبها في مسارعة اللبنانيين الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة تستجيب لمتطلبات الأزمة وعلاجاتها، وتؤمّن الرفاه للبنانيين.

وكشفت أنّ رسائل بهذا المعنى نُقلت إلى كبار المسؤولين اللبنانيين.

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