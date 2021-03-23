برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

الجامعة العربية: مستعدون للتدخل لحل أزمة لبنان الراهنة

منذ ساعة واحدة
مقر الجامعة العربية

مقر الجامعة العربية

A A A
طباعة المقال

دعت جامعة الدول العربية جميع الافرقاء السياسيين في لبنان إلى “إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بشكل سريع على انهاء حال الانسداد السياسي الذي فاقم من معاناة الشعب اللبناني”، بحسب ما افادت “سكاي نيوز”.

وصرح الأمين العام المساعد،السفير حسام زكي بأن “الأمين العام أحمد أبو الغيط يستشعر قلقا كبيرا جراء ما تشهده الساحة السياسية من سجالات توحي بانزلاق البلاد نحو وضع شديد التأزم ملامحه باتت واضحة للعيان”.

وقال: “أجدد استعداد الجامعة العربية للقيام بأي شيء يطلب منها لرأب الصدع الحالي وصولا الى معادلة متوافق عليها تمكن الرئيس المكلف من تشكيل حكومته دون تعطيل وفق المبادرة الفرنسية التي ايدها مجلس الجامعة في اجتماعه الاخير في 3 آذار الحالي، حكومة تستطيع ان تعمل بمهارة الاختصاصيين على انقاذ لبنان من وضعه المأزوم الحالي عبر تنفيذ إصلاحات ضرورية تلبي تطلعات ومطالب الشعب اللبناني”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

الجيش اللبناني
زورق حربي معاد خرق المياه الاقليمية قبالة رأس الناقورة
توقيف متهم بجرائم نصب واحتيال
أوهم ضحاياه بالارتباط بهنّ
البطريرك الراعي
الراعي يترأس قداس عيد البشارة في الذكرى العاشرة لتوليه السدة البطريركية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ماكرون
مصدر فرنسي لـ”صوت بيروت انترناشونال”: 132 حساباً تحت المجهر الاوروبي والعقوبات أشد فتكاَ من الاميركية
فتاة تثير الجدل على تيك توك
بالفيديو: صاحبة أكبر فم في العالم تثير ضجة واسعة على تيك توك
السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد
في ظهور نادر … زوجة السلطان العماني تخطف الأنظار