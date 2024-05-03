الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم نوّهت بدور الصحافة: ركيزة أساسية في الحرية

نوّهت الجامعة اللبنانية الثقافية قي العالم، في بيانٍ لها، بمناسبة “اليوم العالمي لحرية الصحافة”، بـ”دور الصحافة الحرّة والمستقلّة كركيزة أساسية في الديمقراطية والحرية، إذ تساهم في نقل الحقائق والمعلومات، وفي رصد الفساد والظلم، وتعزز الشفافية والمساءلة”.

وحيّت “الصحافيين الشجعان الذين يواجهون التحديات والمخاطر، من أجل تقديم الحقيقة إلى العالم”، مؤكدةً “ضرورة التعاون من أجل حماية حريتهم وتعزيز دورهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة وحرية”.

ويحتفي العالم، اليوم الجمعة، الموافق الثالث من مايو باليوم العالمي لحرية الصحافة، وذلك تكليلاً لدورها في زيادة الوعي والبحث عن الحقيقة والتأكيد على ضرورة الحفاظ على حريتها وإحترام تبادل المعلومات ونقل الأخبار بكل شفافية.

وجاء الإحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، بناء على توصية مؤتمر اليونسكو وإحياء ذكرى إعلان ويندهوك التاريخي، خلال اجتماع الصحفيين الأفارقة، الذي نظمته اليونسكو وعقد في ناميبيا في 3 مايو 1991، وأعلنت وقتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في موافقتها على اعتبار يوم 3 مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة، كما أن الاحتفال بهذا اليوم كل عام يؤكد على العلاقة التاريخية بين حرية التقصي عن المعلومات، ونقلها وتلقيها من جهة، وبين المنفعة العامة من جهة أخرى.