الجامعة “اللبنانية” تشارك في صياغة “إعلان بيروت العمراني” لإعادة الإعمار

شاركت كلية الفنون الجميلة والعمارة – الجامعة اللبنانية، عبر عميدها محمد الحاج وعدد كبير من أساتذتها في صياغة “إعلان بيروت العمراني” لإعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء انفجار المرفأ والذي أطلقه رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين جاد تابت في نقابة المهندسين – بيروت بتاريخ 9 تشرين الأول 2020، وذلك بدعوة وتنظيم من لجنة كليات العمارة في النقابة ورابطتي المعماريين والمهندسين الاختصاصيين في التنظيم المديني وبالشراكة مع مؤسسة الجادرجي من أجل العمارة والمجتمع.

وخلال حفل الإطلاق الذي قدمه رئيس رابطة المعماريين عاطف مشيمش، تحدث تابت عن أهمية الإعلان في هذا الظرف بمضمونه وبمستوى معديه من نقابة المهندسين وكليات العمارة.

بعد ذلك، تلا مقرر لجنة كليات العمارة في نقابة مهندسي بيروت ورئيس مؤسسة الجادرجي من أجل العمارة والمجتمع حبيب صادق بنود الوثيقة، ليفتح النقاش في حضور الحاج وبإدارة رئيس رابطة المهندسين الاختصاصيين في التنظيم المديني فراس مرتضى بمشاركة زملاء له من لبنان ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة عبر تطبيق ZOOM.

وأعلن مرتضى، في مداخلته، أن الجامعة اللبنانية بادرت إلى إطلاق أعمال “المرصد العمراني” بعد مشاركتها في وضع برنامجه، على أن يبدأ عمله هذا الأسبوع مع فريق مؤلف من ستين طالبا من كلية الفنون الجميلة والعمارة لتنضم إليهم تباعا فرق من الجامعات الأخرى وفقا لبرنامج تديره مجموعة من المتطوعين من الروابط العلمية وأساتذة الجامعات.

وتتضمن “الوثيقة – الإعلان” رؤية عامة حول سبل إعادة تشكيل المنطقة المتضررة جراء انفجار المرفأ، كما تستعرض مجموعة أفكار تتعلق بهيكلية العمل لإعادة الإعمار وتأهيل التراث وحماية النسيج الاجتماعي وإعادة صياغة علاقة المرفأ بمحيطه العمراني.

يشار إلى أن المشاركين في إعداد الوثيقة هم: نقابة المهندسين في بيروت، رابطة المعماريين- بيروت، رابطة المهندسين الاختصاصيين في التنظيم المديني، جمعية الجادرجي من أجل العمارة والمجتمع، لجنة كليات العمارة في نقابة المهندسين – بيروت، الجامعة اللبنانية – كلية الفنون الجميلة والعمارة، الجامعة الأميركية في بيروت AUB، الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة ALBA، جامعة البلمند، جامعة بيروت العربية BAU، الجامعة اللبنانية الأميركية LAU، جامعة سيدة اللويزة NDU، جامعة الروح القدس – الكسليك USEK.