الجامعة اللبنانية ردت على عقيص: نشجعه التوجه الى القضاء عاجلا

صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الجامعة اللبنانية البيان الآتي:

“عقد سعادة النائب جورج عقيص بتاريخ 12 تشرين الثاني 2020 مؤتمرا صحافيا تناول فيه قضايا تمس الجامعة اللبنانية وعددا من القرارات التي اتخذتها إدارة الجامعة مؤخرا ومن ضمنها تعيين مديرين في بعض الفروع، وخلص سعادة النائب إلى إعطاء مهلة للجامعة حتى نهاية العام الحالي وإلا فإنه سيتوجه إلى القضاء.

تود رئاسة الجامعة اللبنانية الإشارة إلى ما يلي:

1 – لو تكرم سعادة النائب بالتواصل مع رئاسة الجامعة لاستيضاحها بأي شأن له علاقة بالقرارت التي تتخذها الجامعة لحصل على كل الإجابات بكل شفافية ووضوح.

2 – إن من حق النائب الكريم عرض أي موضوع على القضاء، ولا حاجة للانتظار حتى نهاية العام للقيام بذلك، بل نشجعه على القيام بذلك عاجلا.

3 – إن ما نعرفه عن النائب عقيص أنه يدرس ملفاته بشكل جيد، ونحترم هذه الصفة في نائب الأمة، لكن يظهر أن بعض الجهات المتضررة من قرارات رئاسة الجامعة لم تنقل إليه الصورة الصحيحة ولم تحطه علما بقوانين الجامعة التي يعمل في ضوئها رئيس الجامعة.

4 – إن ما أشار إليه سعادة النائب وجهات أخرى حول أخطاء حصلت في إعلان النتائج في كلية العلوم الطبية، قد ردت عليه رئاسة الجامعة في حينه، ونرجو ممن يهمه الأمر العودة إلى ذلك البيان المتوفر على موقع الجامعة والذي لم تنشره وسائل الإعلام ضمن سياسة البعض منها القائمة على التعتيم على أخبار الجامعة وإنجازاتها في وقت تعطي فيه مساحات كبيرة للمفترين والمنتقدين والنافخين في أبواق الطائفية البغيضة.

5 – لمعلومات النائب الكريم وللرأي العام، فإن الجامعة اللبنانية تعمل بصمت ولم توقفها الظروف الصحية عن القيام بواجباتها تجاه طلبتها والحفاظ على المستوى العلمي والأكاديمي في ظروف استثنائية، وإن كل القرارات التي تأخذها رئاسة الجامعة تتم وفق القانون وتأخذ في الاعتبار مصلحة الجامعة كأولوية من دون اعتبار لأية أمور أخرى”.