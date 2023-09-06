الجبل يتحضّر لاستقبال الراعي.. إليكم برنامج الزيارة

يزور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي منطقة الجبل، بعد غد الجمعة في 8 أيلول.

وحصلت “المركزية” على برنامج الزيارة على النحو الآتي:

في التاسعة صباحًا، يصل الراعي في محطته الأولى، إلى دارة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في شانيه، ومن ثم يتوجه والشيخ أبي المنى إلى دار المطرانية في بيت الدين حيث سيكون في استقبالهما عدد من رؤساء البلديات والمخاتير والكهنة والأهالي.

في الثانية عشرة إلا ربع، يتوجه الراعي في محطته الثانية إلى بعقلين – المكتبة الوطنية لإلقاء محاضرة بدعوة من لقاء الشوف الجامع بعنوان: ثمار المصالحة.. وآفاق المستقبل يشارك فيها الشيخ أبي المنى. يليه في الواحدة من بعد الظهر غداء في المختارة على شرفه.

ويرأس الراعي في السادسة مساء قداسًا احتفاليًا في دارة المطرانية في بيت الدين.

ويختتم زيارته بعشاء يقيمه النائب السابق نعمة طعمة، في التاسعة مساء، على شرف البطريرك الراعي والمطارنة والكهنة في قصر المير أمين.