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"الجبل يزحف إلى النهر".. طريق ضهر البيدر بحاجة إلى "حلّ جذري"

منذ 16 دقيقة
مشروع نفق ضهر البيدر

ضهر البيدر

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كشف نائب المتن هادي أبو الحسن لـ”الأنباء الكويتية” عن القيام بتحرك في غضون اليومين المقبلين باتجاه المعنيين، من أجل إعادة تحريك مشروع العام 1920، في إطار البحث في الإنماء المتوازن، قائلًا إنّ “كمية المتساقطات تسببت بتصدع الطريق الرئيسي على ضهر البيدر للأوتوستراد والنفق المتقطع وبانهيارات، فرضت تحويل السير عبر منطقة المتن. لكن المشكلة تكمن في أن طريق القضاء غير مجهز لمرور الشاحنات الثقيلة عليه ويحتاج إلى تأهيل، ناهيك عن هشاشة البنى التحتية على نحوٍ عام”.

وأضاف: “من هنا كانت مطالبتنا في المجلس النيابي زيادة اعتمادات وزارة الأشغال التي تعنى بالطرق والبنى التحتية، كي تبادر للقيام بالأشغال الملحة ومنها طرقات المتن الأعلى، وإننا إذ نجدد المطالب لصالح الوزارة وإفادتها من الاحتياط في الموازنة، ندعو للعمل السريع وتوفير الحل الجذري، من خلال مشروع الطريق السريع بين بيروت والبقاع والعمق العربي”.

من جانبه، قال رئيس بلدية سرجبال أنطوان أبو رجيلي لـ”الأنباء الكويتية”، إن “مساحة المنطقة التي تنزلق باتجاه النهر بسبب المياه التي تعمل على جرف أسفل الجبل ليصبح خاليًا فيتحرك من الأعلى بنحو 150 ألف متر، مع ما يتواجد عليه من طريق رئيسي ومجموعة من المنازل، عدا منطقة الأشغال التي جرت قبل نحو 3 سنوات وتقاطع الطرق، وقد باتت جميعها بحكم المهددة بالانزلاق، وإن كان الخطر الأكبر على المنازل بمحاذاة الطريق على مسافة نحو 50 مترًا”.

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