الجبهة الجنوبية تلتهب مجدداً.. ثلاث غارات بعد منتصف الليل على مارون الراس

شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل ثلاث غارات متتالية على بلدة مارون الراس ما ادى الى اضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية وبخاصة شبكتي الكهرباء والمياه واضرار في المنازل من دون وقوع اصابات بشرية.

كما اطلق الجيش الاسرائيلي القنابل الحارقة بعد منتصف الليل على جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي واشتعلت النيران بما تبقى من الاشجار المعمرة وقد عملت فرق الدفاع المدني على اخماد الحريق الذي استمر اكثر من ساعتين.

وحتى صباح اليوم اطلق الجيش الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في قضاءي صور وبنت جبيل وحلق الطيران المسيّر فوق قرى الجنوب.

في المقابل، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة “اكس”: “أغارت مقاتلات سلاح الجو الليلة الماضية على بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة مارون الراس وكذلك على موقع رصد تابع للمنظمة في منطقة مركبا بجنوب لبنان. وكان قد تم في وقت سابق أمس قصف مبنى عسكري تابع لحزب الله في منطقة علما الشعب. كما قصفت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي أمس (الأربعاء) بنيران المدفعية عدة مناطق في الجنوب اللبناني لإزالة تهديدات محتملة”.

وأرفق أدرعي منشوره بفيديو يوثّق الاستهدافات.