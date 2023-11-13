الجبهة الجنوبية مشتعلة.. وجولة شديدة من المواجهات

تتّجه الأنظار إلى الجبهة الجنوبية وما قد تحمله من تصعيد إضافي بعد ليل عنيف شهد جولة شديدة من المواجهات بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي، ترافقت مع إطلاق تهديدات إسرائيلية بردّ “موسّع وكبير” على لبنان، بعد هجمات الحزب يوم الأحد. وقد تحدث اعلام اسرائيلي اليوم عن مقتل إسرائيلي متأثراً بإصابته جراء صاروخ مضاد للدروع أطلقه “حزب الله” أمس تجاه “دوفيف.

اليوم، استهدف قصف مدفعي اسرائيلي منطقة “عين الزرقاء” بين طيرحرفا والناقورة وعلما الشعب واشتعلت النيران بالاحراج المتاخمة للخط الازرق قبالة بلدات الناقورة وعلما الشعب والضهيرة جراء القصف، في وقت وجهت المقاومة الإسلامية في لبنان رشقة كبيرة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة في الجليل الغربي حيث اعلن حزب الله “اننا إستهدفنا قوة ‏مشاة في موقع الضهيرة بالصواريخ وحقّقنا إصابات مباشرة”.

وقالت وسائل إعلام اسرائيلية انه عقب دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي تم رصد إطلاق 18 صاروخاً من لبنان.

كما استهدف حزب الله موقع بياض بليدا الإسرائيلي.واستهدف ايضا موقع المرج في هونين المحتلة.

واستهدفت مدفعية الجيش الاسرائيلي احد المنازل في حي “أبو لبن” في بلدة عيتا الشعب الحدودية للمرة الخامسة.

وسقطت 6 قذائف اسرائيلية على اطراف عيتا الشعب من الجهتين الجنوبية والغربية”، وأشار مصدر متابع للوضع الميداني إلى أنّ “القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف أطراف بلدة الجبين”.

وفي هذا السياق، أفيد عن تعرض أطراف اللبونة وأطراف بلدة الناقورة لقصف اسرائيلي منذ الصباح الباكر ودوت صافرات الإنذار في مقر عام قيادة اليونيفيل في الناقورة، وفي الوقت نفسه تعرضت أطراف طيرحرفا وشيحين وبلدات يارون والبستان وأم التوت لقصف اسرائيلي وتمّ إطلاق صاروخ موجه من داخل الأراضي اللبنانية.

في المقابل، قالت وسائل اعلام اسرائيلية، أنه “اتضح بالأمس أن حزب الله هو من يقرر من سيعيش و من سيموت عند الحدود الشمالية”.

وكشفت عن أن الإصابات الـ 7 التي نتجت عن سقوط قذائف هاون في المنارة عند الحدود مع لبنان يوم أمس ادت الى بتر أطراف بعض الجنود نتيجة الشظايا.”

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من لبنان وسقطتا في مناطق مفتوحة.

وفي ساعات الليل، أطلق الجيش الإسرائيلي عدداً من القذائف المدفعية على محيط بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط.

كما شهد ليل القرى الجنوبية توتّراً بفعل التحليق المستمر للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، وعلى علو منخفض، متركّزاً بشكل أساسي فوق مجرى نهر الليطاني، وقد استمرّ حتى ساعات الصباح الاولى، بالتزامن مع إلقاء المزيد من القنابل المضيئة المعادية فوق القطاعين الغربي والأوسط.