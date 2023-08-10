"الجبهة السيادية": الحكومة سقطت شرعيتها وهي دمى بيد حزب الله

أعلن النائب أشرف ريفي أن “عمليات نقل وتهريب السلاح والنيترات لم تتوقف على مساحة لبنان حيث أنّ لبنان ينسف ليس فقط الاستقرار اللبناني بل القرارات الدولية أيضاً قبل التجديد لقوات اليونيفيل”.

وأضاف ريفي بعد اجتماع الجبهة السيادية، أن “آلة القتل المتنقلة أنهكت الدولة وجعلتها منعدمة الوجود ولا توفّر منطقة ولا مدينة إلا وتجعل منها ساحة دم”.

وعن جريمة الكحالة، أعلن أن “الميليشيا لا تتعب من توزيع الرسائل معرّضةً لبنان ليكون ساحة لتصفية الحسابات ولا تعير اهتماماً للعائلات اللبنانية حيث تستبيح القرى والبلدات متسلّحةً بآلة القتل والترهيب”.

وقال: “نتمسك بالتكاملية الإسلامية المسيحية، فالأزمة في البلد ليست أزمة طائفية ولا مذهبية بل أزمة سلاح لدى مجموعة تعمل لصالح إيران ولا خروج من الأزمة إلا بسحب السلاح من حزب الله. ومن حق أهالي الكحالة معرفة هوية قاتل ابنهم وتسليم المجرم الذي أطلق النار على شاب مسالم ونسأل عن مصير المسلّحين الذين هربوا وعن دور الدولة وأجهزتها في هكذا أحداث قد تتكرر في أيّ منطقة لبنانية”.

وتابع: “حكوماتنا دمى بيد حزب الله بكلّ أسف والحلّ عند الشعب اللبناني ووقفتنا تأكيد على السير نحو الحلّ ورهاننا على الدولة اللبنانية وكأنّهم يدعوننا للتسلّح لمواجهة بعضنا البعض، والحكومة اليوم سقطت شرعيّتها والسلاح ليس سلاح مقاومة فهو يرتدّ على صدورنا ويقتلنا كلّ يوم وسنناضل لسحب كلّ سلاح غير شرعي من أيدي أصحابه”.