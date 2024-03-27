"الجبهة السيادية": الشعب مصدوم من غياب الحكومة الكامل في منطقة الشريط الحدودي

أعلنت “الجبهة السيادية من أجل لبنان” في بيان، أن “الشعب اللبناني يعاني من حالة الصدمة الشديدة جراء غياب الحكومة الكامل عن العمليات العسكرية التي تجري على كل الأراضي اللبنانية تحديدا في منطقة الشريط الحدودي الذي يعاني أقله من حالة تهجير شاملة ما يخشى معه من إقدام إسرائيل على إنشاء منطقة عازلة وضم هذا الشريط كما فعلت في الجولان”.

وشجبت “إقدام عناصر متفلتة من التسلل الى داخل بلدة رميش الحدودية وإطلاق صواريخ مفرقعات باتجاه إسرائيل لاستجلاب رد فعل يؤدي الى قصف البلدات اللبنانية وتهجير سكانها”.

وطالبت رئيس الحكومة وأعضائها بـ”إعطاء الأوامر للجيش اللبناني وللأجهزة الأمنية بالانتشار في بلدة رميش وجوارها لتطمين السكان والحؤول دون عملية تهجير جديدة”.

كما استنكرت “ما تعرض له الدكتور مكرم رباح من اعتداء من قبل أجهزة السلطة والمحكمة العسكرية”، وطالبت بـ”وقف هذا التطاول المتمادي منذ توقيف مطران القدس”.