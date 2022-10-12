الجبهة السياديّة: لإنهاء ترسيم الحدود البحريّة الشماليّة

عقدت “الجبهة السياديّة من أجل لبنان” إجتماعها الأسبوعي في مركزها في بيت حزب الوطنيين الأحرار السوديكو تداولت خلاله الأوضاع العامة، وفي زيارة وفد منها اليوم لرئيس الحكومة وأصدرت البيان التالي:

أمّا وقد انتهى ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة الى ما انتهى إليه، فإنّ الجبهة تدعو المسؤولين أنفسهم فوراً الى إنهاء ترسيم الحدود البحريّة الشماليّة والحدود البريّة بين لبنان وسوريا”.

وشدّدت على “ضرورة إنشاء صندوق سيادي مستقل يكون بعيداً من إمكان أن تنخره ايدي الفساد التي اعتادت التطاول على المال العام”، مشيرةً إلى أنّ “نواب الجبهة سيعملون على متابعة هذا الموضوع ليبلغ أعلى درجات الشفافيّة”.