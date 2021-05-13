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الجبهة الشعبية في لبنان: لا علاقة لنا بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان

13 - مايو - 2021
الجبهة الشعبية في لبنان

الجبهة الشعبية في لبنان

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أكد المسؤول الأمني للجبهة الشعبية في لبنان باتر نمر، لقناة “الجديد”، أن لا علاقة للجبهة بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان.

وكان قد أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه تمّ “رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل لبنان باتجاه البحر قبالة شواطئ الجليل”، موضحًا أنّه “لم يتمّ تفعيل الإنذار وفقًا للسياسة المتَّبعة”.

وقد ذكرت معلومات صحافيّة أنّ “الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة ألقت القبض على مطلقي الصواريخ جنوب مدينة صور”، بينما رجّحت بعض المعلومات أن يكونوا فلسطينيّين من مخيم الرشيدية.

إلّا أنّ معلومات قناة “الجديد” أفادت بأنّ “الجيش اللبناني وخلافًا لكلّ المعلومات المتداولة، لم يلقِ القبض على مطلقي الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، لكنّه يتابع الوضع بدقّة”.

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