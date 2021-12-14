الجبهة المدنية الوطنية: حكّام جمهورية العيب يتآمرون على بعضهم

طرحت الجبهة المدنية الوطنية عبر “تويتر”، سلسلة “أسئلة غريبة بات طرحها واجبا: لماذا يزور الموفدون الدوليون لبنان؟ لبنان الواقع تحت سيطرة الدويلة؟ لبنان الولايات المفككة غير المتحدة؟ هل يتوقعون من المنظومة خيراً، وهل يأملون منها أن تقلع عن الكذب والمقامرة والمغامرة بمصير الدولة، وأن تفي بوعودها الاصلاحية هذه المرة؟ هل يكافئونها أم يكافئون أنفسهم بزيارات تفتيشية إلى كومة دمار أخلاقية، اقتصادية، مالية، صحية لا أمل بإصلاحها ولا من يصلحون؟”.

وأضافت: “جمهورية العيب، حكامها يخضعون لحاكم دويلة.. يتآمرون على بعضهم البعض، ويتآمرون على القضاء والجيش والسيادة والمؤسسات وعلى سيرة الآباء المؤسسين، وعلى الإرث اللبناني الثمين”.

وعادت وسألت: “ترى، هل رأى بيار دوكان محاكمة ناشط سياسي سيادي. فيما ميليشيات الدويلة تعتدي على القضاء ورصاصها يغتال كل شيء ويمزق الفضاء.. هل ترجم له المترجمون كلام الشيخ نعيم قاسم الذي خيّر اللبنانيين بين الخضوع لسطوة الدويلة واعتناق المفهوم الإيراني للسيادة أو الرحيل؟”.

وختمت: “أيها الموفدون، أوقفوا الرحلات العبثية، كفوا عن تبذير أموال المكلفين ودافعي الضرائب في دولكم، استمعوا إلى السياديين، ادعموا حياد لبنان، احيطوه برعاية هادفة وصادقة، خذوا بيده وأوصلوه إلى شاطئ السيادة والاستقلال.. إن في انقاذ لبنان انقاذاً لنظام عيشكم وصيانة لقيمكم الديموقراطية.. ان سقط هذا الموقع الاختباري الريادي، هذا الرأس الجسر المتقدم على شرق المتوسط.. سقطتم”.