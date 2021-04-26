"الجبهة المدنية الوطنية": للعمل السريع لانقاذ لبنان من موت محتم وفوضى مجلجلة

شددت الجبهة المدنية الوطنية على ان “لبنان إلى الاختناق الكامل والسقوط الاقتصادي والأخلاقي كدولة وكيان، بعدما انتقلت المنظومة المتحكمة بمصيره من قتل شعبها إلى استباحة الدول المجاورة والبعيدة بالخطاب المسموم، بالسلاح والصواريخ والمخدرات والسموم”.

واعتبرت في تغريدة على “تويتر”اليوم الاثنين، ان “المخزي في ما يحصل أنّ لبنان تحوّل إلى مقر وممر ومصدر ورصيف لمصالح الممانعة.. أي أن المنظومة داست روح الدستور الذي ينطق ويوصي، بل يلزم بالحياد والامتناع عن استيراد وتصدير الأذى إلى أشقاء لبنان وأصدقائه”.

وأكدت ان “تمادي المنظومة بإجرامها، وضع لبنان تحت خطر توقف الدول والبنوك المراسلة عن دعمه وضخ الأموال في عروق اقتصاده العطشى، ومع إقفال السعودية حدودها في وجه الخضار والفواكه اللبنانية، وصلنا إلى الاختناق التام”، قائلة: “من هنا تطلق الجبهة المدنية الوطنية صرخة استنهاض الى كل القوى المجتمعيّة الحيّة كي تستنفر للعمل السريع والتحرك في مختلف الاتجاهات داخليا وخارجيا لانقاذ لبنان شعبا ودولة ومؤسسات من موت محتم وفوضى مجلجلة ستودي ان تركت معالجتها للمنظومة الحاكمة، إلى ارتكاب جريمة العصر “.

اضافت: “غير مسموح أنّ لبنان الذي تمكن من ترسيخ كيانه وتثبيت دولته في زمن محو الدول بين ١٨٤٠ و ١٩١٨، غير مسموح أن يتم شطبه من خريطة العالم ليس على يد غريب بل على أيدي عملاء من أبنائه”.

وختمت: “ولعل نقطة الأمل التي يترقبها المناضلون الشرفاء هو اعلان ولادة الائتلاف المدني اللبناني قريبا والذي سيشكّل رأس جسر صلب يعبره الاحرار لاستعادة لبنان وتحريره وإعادته دولة حرة سيدة متألقة بشبابها وخبراتها ورسالتها التنويرية بين الأمم”.