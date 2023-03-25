"الجبهة المسيحية": لعدم تطبيق القرارات الخنفشارية التي تُعمّق عزلة لبنان

انتقدت “الجبهة المسيحية” في بيان، “القرار الأخير لمجلس الوزراء بتأجيل التوقيت الصيفي”، مطالبة “الشعب والمؤسسات الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية بعدم تطبيق القرارات الخنفشارية التي تساهم في تعميق عزلة لبنان عن العالم أكثر”.

واتّهمت “رئيسي مجلس النواب والوزراء بضرب عرض الحائط مصالح الشعب والمؤسسات كما دائمًا، لغايات وأهداف مشبوهة وخزعبلات تلهي اللبنانيين عن جوهر المشكلة الأساسية وهي الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي يعاني منها الشعب منذ حوالى ثلاث سنوات”.

ودعت الجبهة “الأحزاب والجبهات والمنظمات وكل أبناء الشعب إلى الانتفاض لكرامتهم وعدم تطبيق قرارات دمرت لبنان واقتصاده وسمعته السياسية، وحولت شعبه إلى بائس تباع حقوقه وكرامته في أسواق النخاسة”.