"الجبهة المسيحية" لـ"الثنائي": جعلتم لبنان وطناً تبعث منه رائحة الموت

عقدت “الجبهة المسيحية” إجتماعها الدوري في مقرها في الأشرفية، وأصدرت بيانا، ردت فيه على تصريحات “الثنائي الشيعي”، اتهمت “المسيحيين بالعمالة”، متوجهة الى “الثنائي”: جعلتم لبنان وطنا تبعث منه رائحة الموت”، متهمة “حزب الله”، بانه “عمل على استدراج حركة “حماس” لخوض حرب أردتم من خلالها القضاء على القضية الفلسطينية”.

وأشارت الى ما أعلنه الرئيس نبيه بري عن “رفضه تبني الفيدرالية كنظام حكم للبنان، متهما المطالبين بها بالعمالة والخيانة، تزامنا مع تهديد الأمين العام لحزب الله بتشغيل العداد الديموغرافي إنتقاصا منه للمسيحيين كأقلية يفترض التعامل معها بذمية وكأننا به يصف حالهم بالأكثرية، فيما هو منبوذ مسيحيا وسنيا ودرزيا وشيعيا من بيئة الشيعة السياديين الأحرار”.