الجديد: أورتاغوس وضعت لبنان أمام فرصة أخيرة قبل التّصعيد

أفادت معلومات قناة “الجديد”، بأنّ “نائبة المبعوث الأميركي إلى الشّرق الأوسط مورغان أورتاغوس وضعت لبنان أمام فرصة أخيرة قبل التّصعيد، وعليه اغتنامها ليحقّق الخطّة الأمنيّة لتنفيذ كل بنود اتفاق وقف النّار، المرتبطة بجنوب وشمال نهر الليطاني من جهة، والإصلاحات الاقتصاديّة من جهة أخرى”.

وأشارت إلى أنّه “تمّ نقل رسائل أميركيّة إلى لبنان، مفادها ألّا يراهن على الوقت أي على المفاوضات الأميركيّة- الإيرانيّة، لأنه يمكن أن يكون قد فات الأوان لتحقيق التّقدم المطلوب”، موضحةً أنّه “في الرّسائل الأميركيّة للبنان، أنّ المجتمع الدولي ينتظر منه في الأسابيع المقبلة البدء بإنجاز الاستحقاقات المطلوبة أمنيًّا واقتصاديًّا على حدّ سواء”.

وكشفت المعلومات أنّ “عشاءً في عوكر، جمع أورتاغوس ووزراء الطّاقة والمياه والأشغال العامّة والنّقل والصّناعة والتّنمية الإداريّة والتّكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، للاطلاع منهم على مشاريع الإصلاحات المرتقبة”، لافتةً إلى أنّ “أورتاغوس ستلتقي غدًا وزير الماليّة ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد”.

أورتاغوس، التي وصلت إلى بيروت يوم الجمعة، أجرت سلسلة لقاءات اليوم السبت، شملت رئيس الجمهورية جوزاف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة نواف سلام، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عبر منصة “إكس”، فقد كان الاجتماع بين الرئيس عون والموفدة الأميركية “بنّاءً”، وتناول عدداً من الملفات الحساسة، أبرزها الوضع في الجنوب اللبناني، الحدود اللبنانية-السورية، والإصلاحات المالية والاقتصادية لمكافحة الفساد.

من جهتها، أصدرت رئاسة الحكومة بياناً وصفت فيه أجواء اللقاء بين أورتاغوس ورئيس الحكومة نواف سلام بـ”الإيجابية”، مشيرة إلى إشادة المسؤولة الأميركية بخطة الحكومة الإصلاحية، وارتياحها للإجراءات التي بدأت في مطار رفيق الحريري الدولي.

من جهته وصف الرئيس بري الاجتماع الذي جمعه بأورتاغوس بأنه “جيد وبنّاء”.