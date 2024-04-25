الجلسة التشريعية العامة تنطلق في المجلس النيابي

بدأت جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025، بالإضافة إلى اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني، سندا لأحكام القانون رقم 289/2014 والقانون رقم 59/2017، بحضور 72 نائبًا، في حين انسحب النائب ملحم خلف.

وافتتح الرئيس بري الجلسة بعدما اكتمل النصاب بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق فؤاد السعد .

وفي هذا السياق، أكد النائب علي حسن خليل في حديث للـmtv “أننا ماضون في التمديد للبلديات، وثمّة أفكار سنعمل على بلورتها مع الحكومة لتمكين قدراتها”.

وشدد النائب راجي السعد في تصريح، على أن “الإنتخابات البلديّة والإختياريّة استحقاق دستوري ووطني أساسي وخصوصا في ظل تراجع دور السلطات المركزية، لكن لبنان لا يعيش اليوم أجواء الانتخابات. لذلك يبقى خيار التّمديد هو الأقل سوءًا في هذه المرحلة مع العمل على أن تكون مدّة التمديد قصيرة”.

فيما رأى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أن “نيّة وزير الداخلية بسام مولوي إجراء الانتخابات البلدية لكن الواقع غير ذلك”، مشددا على “أنني ضد التمديد الشعبوي لأشهر”.

وأوضح النائب ياسين ياسين في حديث لـ”الجديد”، أن “حضورنا كنواب تغيير ليس سوى تسجيل موقف، ولن ندخل الى القاعة العامة”.

وأعلن النائب هادي أبو الحسن للـmtv أن طرح تكتل “اللقاء الديمقراطي” هو الذهاب إلى تأجيل تقني للانتخابات البلدية لمعالجة ما يمكن معالجته.

أما النائب قاسم هاشم فأشار في حديث للـmtv إلى أن كتلة “التنمية والتحرير” مع تأجيل الانتخابات البلديّة لمدة أقصاها سنة إلى أن تسمح الظروف بإجرائها.

وقال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، في حديث لـ”الجديد” إنه سيصوّت مع التمديد للمجالس الاختيارية والبلدية.

كما ذكر النائب ألان عون للـmtv انه “لا نريد المزايدات بل الذهاب إلى منع الفراغ والفوضى في المجالس البلدية”.

ولفتت النائبة حليمة قعقور في حديث لـ”الجديد”، إلى أن “النصاب مؤمن، سأدخل وأعترض من داخل القاعة العامة”.

واعتبرت النائبة بولا يعقوبيان في حديث للـmtv، أن “التمديد للبلديات فضيحة إضافية ومنطقة الجنوب بحاجة الى انتخابات بلدية أكثر من غيرها”.