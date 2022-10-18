الجلسة التشريعية انطلقت... سجال حول الترسيم

انطلقت الجلسة التشريعية المتعلقة بإقرار تعديل مواد في 5 مشاريع قوانين وآخرها مشروع قانون السرية المصرفية.

ووقع سجال بين النوّاب حول ترسيم الحدود، بعد طلب عدد منهم مناقشة الاتفاق، ليردّ النائب جبران باسيل، قائلاً: “الاتفاق لا يحتاج إلى مناقشة في مجلس النواب أو في الحكومة، وهو لن يغيّر أي شيء بمرسوم الحدود المودع لدى الأمم المتحدة منذ 2011”.

وأضاف: “بالتالي ما جرى ليس اتفاقية إنّما تبادل رسائل مع الأمم المتحدة”.

وردّ الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي مؤيّداً باسيل، قائلاً: “هذا الاتفاق ليس بحاجة إلى توقيع أو اجتماع من الحكومة”.