"الجماعة الإسلامية" تتضامن مع أبناء فنيدق: يحملون قضايا الأمة في ثنايا قلوبهم

أعلنت “الجماعة الإسلامية” في عكار ببيان، “تضامنها مع أبناء فنيدق بصرف النظر عن مصدر الإنفجار ونوعه وتداعياته” وأكدت أن “فنيدق قلعة من قلاع الصمود في هذا الوطن والدفاع عنه وبأن أهلها أثبتوا دائما أنهم يحملون قضايا الأمة في ثنايا قلوبهم”.

كما أكدت أن “ما أصاب بلدة فنيدق إنما أصابنا جميعا والحمد لله الذي قدر وسلم ولطف ولم يكن هناك إصابات، ونقف إلى جانبهم بتأييد مطلب رئيس بلدية فنيدق من الهيئة العليا للاغاثة بالإسراع بعملية مسح الأضرار لتعويض المتضررين، وهذا حق لهم كغيرهم في هذا الوطن”.

وختمت: “وفي هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة، نسأل الله السلامة لبلدة فنيدق وعكار وكل لبنان وسائر بلاد العرب والمسلمين ، ونسأله سبحانه أن يكون مع أهلنا في فلسطين وغزة وأن ينصرهم على الصهاينة ومن والاهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه”.