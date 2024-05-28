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الجماعة الإسلامية تدين الاعتداء على أمين سر مطرانية صيدا

منذ ساعتين
شعار الجماعة الإسلامية

شعار الجماعة الإسلامية

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دانت الجماعة الإسلامية في صيدا ما تعرّض له أمين سر مطرانية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك الأب سليمان وهبي من إعتداء وسرقة على طريق عام كفرفالوس – شرق صيدا.

وإعتبرت الجماعة أن هذا الاعتداء وبهذا التوقيت وعلى رجل دين مسيحي معروف وله علاقات طيبة مع أبناء المدينة ومرجعياتها يُشكل سابقة خطيرة لما يحمله من دلالات.

ودعت الجماعة الأجهزة الأمنية للعمل السريع لتوقيف المعتدين وتحويلهم للقضاء وإنزال أشد العقوبات بهم.

وللغاية نفسها أجرى المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في صيدا والجنوب الدكتور بسام حمود إتصالاً هاتفياً بسيادة المطران إلياس حداد مستنكراً هذا الفعل الشنيع، كما إتصل بالأب وهبي مطمئناً عليه.

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