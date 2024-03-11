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الجماعة الإسلامية في لبنان تنعى شهداءها الثلاثة في جنوب لبنان

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 11 - مارس - 2024 11:57 صباحًا

الجماعة الاسلامية في لبنان

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نعت “الجماعة الإسلامية في لبنان- قوات الفجر” ثلاثة من قادتها في بيان، جاء فيه: “بمزيد من الفخر والاعتزاز وعلى طريق تحرير الأرض والقدس وفلسطين، وعلى درب الجهاد والمقاومة، تزف الجماعة الاسلامية في لبنان قوات الفجر ثلة من قادتها، الشهيد القائد محمد رياض محيي الدين من مدينة بيروت، الشهيد القائد الدكتور حسين هلال درويش من بلدة شحيم (اقليم الخروب)، الشهيد القائد محمد جمال ابراهيم من بلدة الهبارية (العرقوب)، الذين ارتقوا خلال تأديتهم واجبهم الجهادي في جنوب لبنان- العرقوب، في مواجهة جيش الاحتلال الصهيوني يوم الأحد 10 آذار 2024”.

وخلال استقبال شعبي حاشد لجثامين الشهداء في مدينة صيدا، جنوبي لبنان، أكّدت الجماعة الإسلامية “على الاستمرار في التصدي للعدو الصهيوني ونصرة الشعب الفلسطيني”.

وشدد نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان، بسام حمود، في حديثه للميادين، على استمرار التصدي للاحتلال، قائلا: “طالما أن هذا العدو يحتل أرضنا ويعتدي على قرانا، سنبقى نتصدى له”.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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